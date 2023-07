Anchieta recebe novo ônibus para o transporte escolar

A Prefeitura de Anchieta, adquiriu no final do ano passado 07 novos ônibus escolares. No início deste ano o município recebeu seis dos coletivos. Já esta semana chegou o sétimo veículo, que é adaptado.

A compra dos ônibus foi feita mediante um convênio realizado entre a prefeitura e o governo do estado. De acordo com informações da Secretaria de Educação, são 06 ônibus para acomodar 44 passageiros adultos ou 59 crianças sentadas e 1 ônibus acessível, com capacidade para 16 passageiros adultos ou 21 crianças sentadas.

O total do investimento foi de R$ 2.294.580,00, para dar mais conforto para a população que vai utilizar.