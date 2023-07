Audiovisual para multidões: super tela exibe filmes de graça no Carmélia

O Festival MC (Movimento Cidade), está chegando a sua 5ª edição em 2023 e trazendo :suas mostras audiovisuais de graça, para uma multidão, numa tela enorme e ocupando o Centro Cultural Carmélia mais uma vez. Vinte obras audiovisuais, divididas em três mostras, vão dar a tônica da próxima edição do MC nos dias 18 e 19 de agosto.

O público poderá assistir produções projetadas em uma super tela, fato totalmente inédito na Capital, com potente sistema de som. A entrada é gratuita, limitado a lotação de público e não haverá retirada de ingressos, então é importante chegar cedo. A doação de alimentos será necessária na entrada do festival e os donativos serão enviados para nove comunidades do entorno do Carmélia.

O Festival Movimento Cidade tem a linguagem audiovisual no sangue. Nesta edição, a programação divide as obras em três mostras de cinema: uma nacional, uma capixaba e outra inédita, exibida em óculos de realidade virtual..

Na Mostra Cena Capixaba, que dá espaço para as produções locais, o público prestigiará as obras “Transviar”; “Atlântida”; “Calado”; “Meu Arado Feminino”; “Nostalgia”; “Marés” e “Má Influência”.

“O Festival Movimento Cidade é um projeto audiovisual, que tem em sua programação diversas linguagens artísticas, como o audiovisual, a música, a fotografia, a arte e a pintura. Desde 2018 buscando conectar a diversas tribos e pessoas através de multiplataformas para ocupar espaços esquecidos da nossa cidade. No ano passado, foram mais de 10 mil pessoas presentes no Centro Cultural Carmélia para celebrar a cultura”, destaca Luisa Costa, Sócia-Diretora da Movimento Cidade Projetos Criativos, que é responsável pela concepção dos projetos.

Em 2022, o MC já levou para o público outros dois festivais, o MC.Favela, realizado em Santa Tereza, próximo ao Morro do Quadro. Já em maio deste ano aconteceu a segunda edição do projeto MC.Mulheres, que teve seu primeiro Festivale e selecionou 11 obras de artistas mulheres independentes de todo o Brasil. Divididas em duas categorias, as produções abordaram temas como a relação do corpo, da mulher e da negritude, exibidas através da plataforma de streaming MC.On, como no show de encerramento do MC.Mulheres, também realizado no Centro Cultural Carmélia

O Festival MC tem patrocínio Master do Instituto Cultural Vale. Patrocínio da Budweiser, Smartfit e Grupo Tristão. A concepção é da produtora Movimento Cidade Projetos Criativos e a Realização da Puri Produções, por meio da Lei Incentivo a Cultura Federal, do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES)