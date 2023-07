Bombeiros alertam sobre acidentes domésticos com crianças durante as férias

O período mais aguardado pela criançada chegou e, com ele, os riscos de acidentes domésticos acabam aumentando. Isso porque nas férias a molecada quer explorar novos horizontes e se divertir em casa. No entanto, é importante estar ciente dos riscos de acidentes domésticos que podem ocorrer nesses dias.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, em 2022, foram 16 ocorrências envolvendo crianças de 1 a 12 anos. No entanto, nos últimos quatro anos, foram 120 crianças.

Com a presença das crianças em casa por mais tempo, é essencial tomar precauções para garantir a segurança delas. Uma das medidas fundamentais é manter a supervisão constante dos adultos, principalmente, em ambientes como a cozinha, banheiro e quintais.

De acordo com Wissam Peçanha, 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, uma dica importante é ensinar às crianças sobre segurança doméstica, explicando os perigos de brincadeiras próximas a janelas, varandas e piscinas, além de orientá-las sobre os riscos do uso inadequado de aparelhos eletrônicos, como tomadas e fios expostos. Além disso, manter remédios, produtos de limpeza e inflamáveis longe do alcance das crianças é essencial para que não ocorra acidentes domésticos.

Ainda segundo Peçanha, por outro lado, algumas famílias costumam viajar nesse período, e é muito comum que as crianças brinquem ao ar livre. Mas, os riscos precisam ser alertados da mesma forma.

Em resumo, as férias escolares são momentos de alegria e descontração, mas a segurança das crianças deve ser sempre prioridade. Com cuidado, supervisão e orientação adequada, é possível desfrutar de um período tranquilo e seguro em família.

Confira as principais causas de acidentes domésticos envolvendo crianças e saiba como protegê-las

Quedas

As quedas são uma das principais causas de lesões em crianças. Elas podem ocorrer em escadas, varandas, camas, sofás ou durante brincadeiras. É importante garantir que janelas e varandas tenham grades de proteção e que os móveis estejam estáveis.

Queimaduras

Crianças têm curiosidade natural e podem se queimar ao tocar em superfícies quentes, como fogões, fornos ou chaleiras. Certifique-se de manter panelas com cabos voltados para dentro, usar protetores de tomadas e evitar o acesso delas a objetos quentes.

Intoxicação

Crianças pequenas podem ingerir produtos tóxicos, como produtos de limpeza, medicamentos ou até mesmo plantas venenosas. Mantenha essas substâncias fora do alcance das crianças e em armários com travas de segurança.

Cortes e ferimentos

Facas, tesouras e objetos pontiagudos podem representar perigos para crianças. Mantenha esses itens guardados em locais seguros e fora do alcance delas. Além disso, é importante ensinar as crianças a utilizar esses objetos de forma segura quando apropriado.

Afogamento

Piscinas, banheiras, baldes e recipientes com água representam riscos de afogamento para crianças pequenas. Nunca deixe uma criança desacompanhada perto da água, mesmo que por um curto período de tempo, e certifique-se de que as piscinas tenham cercas de segurança.