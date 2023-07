BRK beneficiou mais de 4 mil pessoas no primeiro semestre em Cachoeiro

Com uma série de ações socioambientais realizadas durante o primeiro semestre de 2023, a BRK, responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro, promoveu 49 atividades, que beneficiaram um total de 4.020 pessoas.

Na programação, estão palestras para estudantes, profissionais da educação, moradores e funcionários da BRK, além de trilhas ecológicas, participação em feiras, e o desenvolvimento de programas como o Portas Abertas e o Cuidar Mais.

Somente o Portas Abertas, que é o programa de visitas da concessionária, recebeu 249 estudantes e colaboradores de outras empresas. Já o Cuidar Mais, que trabalha a educação ambiental e a sensibilização de alunos do ensino infantil e fundamental e suas famílias, envolveu, até agora, 482 pessoas.

Destaque também para o projeto “Livro nas Praças”, que levou 1.911 pessoas para a Praça de Fátima entre os dias 19 e 23 de junho. A população teve a oportunidade de acessar mais de 2 mil publicações em um ônibus-biblioteca, proporcionando uma verdadeira viagem literária a crianças, jovens e adultos.

Uma das escolas a visitar a biblioteca sobre rodas foi a EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Prof. Deusdedit Baptista. A atividade beneficiou aproximadamente 60 alunos do 6° ano, que tiveram a oportunidade de exercitar a leitura e viver um momento de troca de experiências.

De acordo com a gestora da instituição, Betania Ribeiro Martins Peçanha, o projeto permitiu o contato dos estudantes com diversos gêneros textuais e a participação em oficinas de teatro, além de fazer os alunos revisitarem histórias já lidas. “Foi uma oportunidade de crescimento pessoal e cultural e ainda de despertar para o hábito da leitura”, elogiou a gestora.

Ela destacou a participação da unidade de ensino em outro projeto da BRK: o Cine BRK Sustentável, que envolve alunos do 8° ano. “Eles têm demonstrado grande interesse, pois trata-se de um projeto em que os próprios estudantes são protagonistas e responsáveis pela sua aprendizagem, produzindo vídeos da realidade que estão inseridos”, disse Betania.

Segundo Micheline Bernabé, analista de responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, o trabalho socioambiental é muito importante para disseminar, ainda mais, informações sobre os serviços de saneamento e a qualidade da água tratada e distribuída no município. “Apresentar para a população as etapas de tratamento de água e de esgoto de forma didática e detalhada contribui para sensibilizar cada vez mais as pessoas para a importância da preservação dos recursos hídricos e do uso correto da rede coletora de esgoto. São ações que reforçam o senso de pertencimento e o compromisso de cada cidadão em cuidar do lugar onde vivemos”, destaca Micheline.