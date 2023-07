Cachoeiro: Caminhão quebra e bloqueia trânsito na Francisco Lacerda de Aguiar

Os motoristas que precisam trafegar pela avenida Francisco Lacerda de Aguiar, na altura do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, precisam ter atenção e paciência na tarde desta segunda-feira (24).

Um caminhão apresentou quebrou na subida da avenida e bloqueou completamente o trânsito na via. Em instantes, uma longa fila se formou para quem segue no sentido avenida Aristides Campos.

Agentes da Guarda Civil Municipal de Trânsito estão no local e orientam os motoristas a buscarem vias alternativas.

Mais informações em instantes.

