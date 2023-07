Cachoeiro: núcleos de qualidade de vida chegam a mais dois bairros

Nesta segunda-feira (24), a Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizará novos Núcleos de Qualidade de Vida para a população.

De acordo com o secretário municipal Ramon Silveira, no bairro Nova Brasília, será ampliado o uso da academia, anexa ao Ginásio de Esportes Nello Borreli.

O equipamento, que já tem funcionamento na parte da manhã, agora também terá horário a noite, funcionando de segunda a quinta-feira, das 18h às 20h, com profissional capacitado para orientação aos alunos.

Já o outro espaço, irá atender aos moradores do bairro Teixeira Leite e adjacências. Segundo o titular da pasta do Esporte, o núcleo de ginástica funcional funcionará na quadra da Escola Elísio Cortes Imperial, as segundas e quartas de 7:00 as 8:00 horas.

“A abertura dos novos núcleos visa principalmente a oferta de espaços para promoção da qualidade de vida dos moradores de Cachoeiro, contribuindo, dessa forma, com a melhoria e redução de problemas relacionados a saúde da população”, explicou o secretário por meio da sua rede social.