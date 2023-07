Cachoeiro terá agenda com inaugurações e ordem de serviço na sexta (28)

Na próxima sexta-feira (28), o prefeito Victor Coelho receberá o governador do estado, Renato Casagrande, para uma agenda com diversas entregas à população cachoeirense e autorização para início de novas obras.

Às 9h, será inaugurada a quadra poliesportiva do bairro Monte Cristo, situada na rua Eulina Jaccond de Andrade. A obra, executada com investimento de cerca de R$ 730 mil do governo do estado, contou com apoio da gestão municipal, que cedeu e auxiliou na preparação do terreno para viabilizar a construção da estrutura.

No bairro Vila Rica, a partir das 9h30, acontecerá a inauguração da nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Situado à rua Antônio Pedro Carleto, a nova sede conta com uma estrutura mais ampla e moderna, para melhor acolher os profissionais responsáveis pelos procedimentos de salvamento em situações de urgências em Cachoeiro e região.

Na ocasião, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro também será contemplada com entregas. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), receberá, do governo do estado, duas viaturas e 50 pistolas provenientes da Polícia Civil.

Além disso, será assinada no local a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação de estrada rural em Alto São Vicente.

Com investimento de cerca de R$ 11,5 milhões, oriundos do Programa Caminhos do Campo, do governo estadual, a via terá 6 quilômetros cobertos com blocos intertravados de concreto, melhorando as condições de tráfego para moradores, trabalhadores e turistas.

Para as 11h30, está programada uma visita técnica às obras de macrodrenagem em andamento no município, fruto de parceria entre os governos municipal e estadual, que contam com investimento de mais de R$ 55 milhões.

Novos leitos de UTI

Ainda na sexta-feira (24), o governo do estado fará entregas importantes para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro.

Às 13h, a unidade do bairro Aquidaban receberá trinta novos leitos de UTI. Em seguida, às 14h30, o Hifa do bairro Sumaré será contemplado com 25 novos leitos de UTI infantil.