Casaca toca em Itaúnas com lançamento à vista

Neste sábado (22), a banda Casaca se apresenta em Itaúnas. No repertório, grandes hits dos mais de 20 anos de estrada, e a nova, O Menino Que Sobe a Ladeira, canção que será lançada no próximo dia 27 em plataformas digitais.

A nova música tem parceria do cearense RAPadura Xique-Chico e os fãs podem garantir o som em sua plataforma preferida pelo pre-save, para que assim que for lançada, a canção já esteja na playlist escolhida.

Sábado a banda se apresenta no Vila Shows, em Itaúnas, na noite de acústico dos paulistas do Planta e Raiz. O evento terá outras atrações e os ingressos estão à venda na Superticket.

A banda

O pop, o rock, o reggae e o regional fundem-se de modo harmônico, criando uma experiência ímpar aos ouvintes e apreciadores da música. O Casaca tem sua identidade e novas composições estão sendo produzidas para que a história seja contada cada vez mais em letra e sons inspiradores.

Casaca tá na área! Bora pra bagunça!

Link do pré-save de O Menino Que Sobe a Ladeira: https://onerpm.link/704387015839

