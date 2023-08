Casal é esfaqueado dentro de ônibus em cidade do ES

No último domingo (30), um casal foi esfaqueado dentro de um coletivo, Linhares, região norte do estado. O casal de vítimas estavam com a filha de 3 anos. A criança não se machucou.

Segundo a polícia, o problema teria começado com uma discussão entre o casal e um outro passageiro que já era conhecido do casal e já haviam brigado anteriormente. Ao entrar no mesmo coletivo, o casal reconheceu o homem e a briga recomeçou.

O motivo da briga ainda é um mistério, o casal ferido foi socorrido e levado para um hospital da região. O acusado do crime fugiu.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.