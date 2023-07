Chega ao fim a capacitação de municípios sobre o Mapa Cultural ES

Nesta semana, a jornada de aprendizado para as primeiras turmas participantes da capacitação sobre o Mapa Cultural, promovida pela Secretaria da Cultura. A formação conta com quatro módulos, que vão desde noções básicas sobre a ferramenta até as suas funcionalidades mais avançadas.

Ao todo, 19 municípios finalizaram as etapas, sendo eles: Vila Velha, Itaguaçu, Viana, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Piúma, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Santa Maria de Jetibá, Conceição da Barra, Rio Novo do Sul, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, Santa Teresa, Vila Pavão, Jaguaré, Anchieta, Bom Jesus do Norte e Serra.

O treinamento, ofertado pela empresa de tecnologia Hacklab, tem como objetivo levar até os gestores culturais dos municípios a capacidade para a utilização do Mapa Cultural. O sistema permite a visualização das agendas culturais das cidades e ainda atua como um banco de dados da cultura do Espírito Santo, facilitando a aplicação de políticas de incentivo cultural, como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II.

“O mapa cultural está sendo enriquecedor para São Domingos do Norte. Nós estamos, a cada encontro e a cada eixo, crescendo um pouco mais, descobrindo novas possibilidades e ampliando o nosso campo de visão. Ampliando também as oportunidades que a gente pode oferecer para os nossos fazedores de cultura, para os nossos artesãos e artistas, de uma forma que eles se tornem mais conhecidos e conhecedores”, afirmou a diretora de Cultura de São Domingos do Norte, Márcia Adriana Piassi.

Já o secretário de Cultura de Santa Maria de Jetibá, Renato Estrelof, pensa em replicar o treinamento dentro do município. “Uma das ideias que tive ali, com a nossa colaboradora de Santa Maria, é fazer um treinamento com os nossos fazedores de cultura, para inseri-los no mapa e dar essa visibilidade a eles, não só no município, mas fora dele. Então, é uma ferramenta que é cem por cento útil para gente”, disse.

Sobre o Mapa Cultural:

O Mapa Cultural ES https://mapa.cultura.es.gov.br/ é uma plataforma livre, colaborativa e interativa de mapeamento do cenário cultural capixaba, além de ser um instrumento de governança digital no aprimoramento da gestão pública, dos mecanismos de participação e da democratização do acesso às políticas culturais promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura.