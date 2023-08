Com o funcionamento de apenas um motor, avião faz pouso de emergência no ES

Na manhã desta segunda-feira (31), um avião da Gol teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, após apresentar um problema em um dos motores.

O avião saiu do Galeão, no Rio de Janeiro e seguia para o Rio de Janeiro. quando um dos motores apresentou um problema, forçando o piloto a encontrar um ponto próximo e seguro para pousar. O avião realizava o voo G3 1715, com saída às 8h05 do Rio de Janeiro, e a aeronave utilizada era um Boeing 737-800.

O problema com um dos motores, aconteceu enquanto a aeronave estava próxima da cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. A aeronave retornou para Vitória porque, operacionalmente, essa seria uma alternativa melhor para acomodação dos clientes, segundo a companhia