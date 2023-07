Conceição do Castelo anuncia atrações nacionais da Festa do Sanfoneiro

A Prefeitura de Conceição do Castelo divulgou as atrações nacionais da 32ª Festa do Sanfoneiro, que será realizada entre os dias 1 a 3 de setembro. O evento será realizado no Sanfonão e a programação completa será anunciada nos próximos dias.

Na sexta-feira (1°), a atração será Us Agroboy, com entrada gratuita. No sábado (2), quem sobe ao palco é a dupla Israel & Rodolffo. A entrada custará R$ 30,00. No domingo (3), é a vez de Bruna Viola, com entrada Franca.

A história por trás da Festa do Sanfoneiro

A tradicional Festa do Sanfoneiro foi criada em 1988, um grupo Jovens Unidos Para Amar os Irmãos (JUPAI), sonhavam em criar uma festa que pudesse ser tradicional na cidade e após muitas reuniões, debates, questionamentos e pesquisas decidiram criar a “Festa do Sanfoneiro”, com o objetivo de resgatar a cultura local das comunidades, que aos poucos ia se perdendo.

Focaram então inicialmente no Concurso do Sanfoneiro , como forma de preservar e incentivar o uso da Sanfona, porque historicamente era o instrumento que alegrava as tardes e noites, bailes de família, e faziam a alegria do povo. Era preciso resgatar e preservar o valor cultural na região.

Desde então, a Festa do Sanfoneiro é uma referencia em estrutura e organização.