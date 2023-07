Curta-metragem capixaba participa do Festival de Cinema de Gramado

O curta-metragem “Remendo”, de Roger Ghil, foi selecionado para a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. O filme será exibido no dia 15 de agosto, dentro da Mostra Competitiva de Curtas Metragens Brasileiros, cuja curadoria ressaltou a diversidade e originalidade da produção como critérios que motivaram a seleção.

Considerado o maior festival de cinema ininterrupto do Brasil, sempre se adaptando a novas tendências do audiovisual e trazendo os novos olhares de um cinema brasileiro contemporâneo e em constante mudança, o evento já recebeu outras produções capixabas: “Macabeia” (2000), de Erly Vieira Jr; “No princípio era o verbo” (2005), de Virginia Jorge; e “Homens” (2008), de Lucia Caus.

Mais de uma década depois, com “Remendo”, um filme do Espírito Santo volta a ser exibido no prestigiado festival. Originário de Vila Velha, o curta-metragem se realiza como um meio de experimentação visual e sonora, ampliando as experiências em torno da obra e das ideias que provoca.

Sua narrativa apresenta fragmentos do cotidiano de Zé, personagem interpretado por Elídio Netto, um homem negro de meia idade que se dedica a consertar e remendar objetos e eletrodomésticos enquanto descobre que, na verdade, tenta remendar a si mesmo.

O filme fez sua estreia em janeiro de 2023, no 52º Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, na Holanda, dentro da Ammodo Tiger Short Competition – importante janela competitiva daquele festival, na qual 25 filmes de curta-metragem competem por três prêmios de € 5.000 (cinco mil euros).

No Brasil, ainda em janeiro, a primeira exibição aconteceu na Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos eventos mais importantes do calendário do audiovisual nacional. Na ocasião, a obra recebeu o prêmio de Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial. Além disso, também recebeu o Prêmio Canal Brasil de Curtas, também concedido pelo júri do festival.

Foto: Reprodução/Luara monteiro