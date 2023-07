Dicas de segurança para quem vai pegar estrada durante as férias escolares

As férias escolares são um momento muito aguardado para muitas famílias e, nesse período, muitas delas optam por viajar de carro para aproveitar o recesso fora da cidade em que residem. Por esse motivo, como as escolas têm períodos de recesso diferentes, julho acaba sendo um mês bastante movimentado nas rodovias.

No entanto, é importante estar ciente dos riscos associados a viagens na estrada e tomar precauções para garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo.

De janeiro a junho deste ano, segundo os registros do 9º Batalhão da PM, 14 pessoas morreram e outras 394 ficaram feridas em acidentes nas rodovias estaduais que cortam o município de Cachoeiro de Itapemirim. No ano passado, nesse mesmo período, foram 20 mortos e 1.087 feridos em acidentes automobilísticos. Portanto, é preciso ficar atento aos riscos na hora de pegar a estrada.

De acordo com o sargento Roberto, auxiliar de comando da subseção de trânsito do 9º Batalhão, a primeira dica para quem ainda vai pegar a estrada é checar se a manutenção do veículo está em dia. “Manter a revisão do veículo em dia é primordial para a segurança da família. Isso evita que o condutor seja pego de surpresa por uma pane em meio à rodovia e diminui as chances de acidentes por falha mecânica”.

Outra dica importante para evitar transtornos, segundo o policial, é estar com as documentações, tanto do veículo, quanto do motorista em dia. “Se tudo estiver em dia, o condutor e a familiar não vão precisar ter transtornos caso sejam parados em uma fiscalização, seja nas rodovias estaduais ou municipais”. O sargento reforça que, neste período, as fiscalizações são intensificadas, por isso, é preciso ficar atento em relação a regularidade das documentações.

Confira outras orientações para que a viagem de ida e de volta seja tranquila e segura

Fadiga e cansaço

Longas horas de viagem podem levar à fadiga, aumentando o risco de acidentes. Faça paradas regulares para descanso, a cada 2 horas, e evite dirigir durante a noite, quando a sonolência é mais comum.

Manutenção do veículo

Antes de pegar a estrada, verifique os itens essenciais do carro, como freios, pneus, óleo e nível de água. A manutenção adequada do veículo reduz as chances de problemas mecânicos durante a viagem.

Condições climáticas

Esteja preparado para enfrentar diferentes condições climáticas. Verifique a previsão do tempo e adapte sua condução ao enfrentar chuvas, neblina ou calor excessivo.

Respeite os limites de velocidade

O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas. Respeite os limites de velocidade e adapte sua condução às condições da via.

Uso do cinto de segurança

Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam usando o cinto de segurança corretamente, inclusive no banco de trás. O cinto é essencial para reduzir lesões em caso de colisões.

Crianças e bebês

Utilize dispositivos de segurança adequados para crianças e bebês, como cadeirinhas e assentos de elevação, de acordo com a idade e peso de cada um.

Não use o celular enquanto dirige

O uso do celular ao volante é extremamente perigoso e pode causar distrações que aumentam o risco de acidentes. Evite atender chamadas ou enviar mensagens enquanto estiver dirigindo.

Mantenha uma distância segura

Mantenha uma distância segura do veículo à frente para ter tempo de reação em caso de emergência.

Planejamento da rota

Planeje sua rota com antecedência e tenha um mapa ou um GPS atualizado para evitar se perder e se deparar com estradas desconhecidas.

Documentação em ordem

Verifique se todos os documentos do veículo e a sua carteira de motorista estão em dia antes de pegar a estrada.