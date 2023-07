Empresa do ramo de vidros vai gerar postos de trabalho no ES

Referência em beneficiamento e transformação de vidros, a Viminas está investindo R$ 50 milhões em inovação e tecnologia, recursos aplicados no parque industrial da empresa, localizado no Civit II, no município da Serra. O investimento vai criar postos de trabalho, aquecer a economia e ampliar a atuação da empresa em novos mercados.

Beneficiária do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), a Viminas, além de vender vidros para a construção civil, está atendendo a indústria moveleira e se prepara para fornecer materiais para a indústria de linha branca, em eletrodomésticos.

“Essa é uma expansão planejada e programada, que insere a empresa capixaba em mais um ramo com impactos em todo o Brasil. O crescimento da Viminas é promissor, vai gerar novos postos de trabalho e melhor estrutura. Contribuir com a geração de oportunidades é missão do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento. A empresa que busca e decide empreender, investir e trabalhar para o Espírito Santo crescer conta com nosso apoio”, disse o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

A Viminas atua no Estado há quase 40 anos e tem filiais em Vila Velha e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. “A Viminas está crescendo com o Espírito Santo. É muito bom ver o nosso estado com o pensamento voltado para apoiar o desenvolvimento das empresas. É um efeito cascata, em que toda a sociedade se beneficia”, destacou o presidente da empresa, Rafael Ribeiro.

Invest-ES

O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), regulado atualmente pela Lei Nº 10.550/2016, e posteriores alterações, é um instrumento de política pública eficaz, eficiente e efetivo, que tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo.

Estimulando a realização de investimentos, a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes, além da renovação tecnológica das estruturas produtivas, o Invest-ES proporciona a otimização da atividade de importação de mercadorias e bens, e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.