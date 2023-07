Empresários aprovam atendimento drive thru nos Correios

Os empresários do e-commerce capixaba contam um formato diferenciado de atendimento na Agência Leitão da Silva, em Vitória (ES). Trata-se do guichê drive thru, que neste mês completa um ano de funcionamento, trazendo mais agilidade e conforto aos usuários.

Destinado a atender clientes de contrato, do Clube Correios e de Logística Reversa para postagens de encomendas (SEDEX, PAC ou Logística Reversa), o guichê está equipado com um passador de objetos, que permite despachar a remessa de forma rápida. Para isso, os pacotes já devem estar embalados e com a etiqueta de postagem. “O guichê drive thru é mais um formato de atendimento que está sendo oferecido aos clientes de contrato e melhora a experiência dos empresários do e-commerce com os Correios. Esse cliente já leva as encomendas prontas e só quer despachar. O atendimento é muito ágil, prático e seguro”, diz a superintendente dos Correios no Espírito Santo, Carla Patrícia Pires Xavier de Carvalho.

Entre os clientes que usam o drive thru, o modelo de atendimento está aprovado. A comerciante Carlas Letícia Pizzaia posta os objetos do seu e-commerce regularmente no drive thru. “O atendimento é ótimo e rápido. Além disso, me sinto mais segura, pois não preciso deixar o carro na rua e carregar os pacotes. Trago tudo embalado e etiquetado. Entro com o carro no drive thru, despacho e saio. Sem contar que favorece minha agilidade e economia, já que não preciso ficar rodando de carro, procurando vaga e pagando estacionamento. Prefiro esse formato. Recomendo muito”, avalia Carlas.

No primeiro ano de funcionamento, cerca de 2400 clientes foram atendidos no guichê e foram postados aproximadamente 7 mil objetos, com tempo médio de atendimento de 3 minutos para cada cliente. O drive thru dos Correios fica na Agência Leitão da Silva, R. Gilberto Varejão Dias, 55 – Santa Luíza, Vitória. O horário de funcionamento é das 9h às 16h30.