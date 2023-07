Escola de Bom Jesus do Norte promove formatura de jovens e adultos

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Horácio Plínio, localizada no município de Bom Jesus do Norte, participaram na nessa terça-feira (25), da formatura da 1ª turma da 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo.

O evento contou com a presença de autoridades, servidores e familiares dos formandos. A superintendente da Regional de Educação de Guaçuí, Gilvan Rodolpho Quevedez, e a supervisora pedagógica, Maria Da Conceição Saldarlani Senhorelo, comentaram sobre a trajetória de cada aluno no momento da entrega dos certificados. Outro momento emocionante, foi a homenagem dos alunos aos professores.

A diretora Dayse Sampaio Lopes Borges destacou a emoção dos alunos. “Os alunos estavam radiantes pela conquista da conclusão do curso, pois muitos tiveram anos de dedicação e resiliência para chegar a esse momento. A formatura em seu encerramento contou com um delicioso e farto coquetel”,

