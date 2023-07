Espírito Santo ganha a maior roda-gigante de sua história

A Feira dos Municípios está prestes a agitar o Espírito Santo com uma ampla programação cultural que promete encantar os visitantes. De 31 de agosto a 3 de setembro, o Pavilhão de Carapina abrirá suas portas para uma verdadeira imersão na diversidade e riqueza cultural do estado. Com uma área total de

48.550m², o local comporta até 50 mil pessoas ao mesmo tempo.

Uma das principais atrações do evento é a maior roda-gigante que o Espírito Santo já recebeu. Com dimensões de 20×25 metros, a roda-gigante oferecerá vistas panorâmicas do evento e proporcionará momentos de contemplação aos visitantes. A Feira trará de volta uma experiência nostálgica com a presença do famoso touro mecânico, relembrando os bons momentos das décadas de 80 e 90.

Entre as atrações já confirmadas, destacam-se o Rancho Móvel de Ibatiba, que trará toda a tradição e encanto das raízes tropeiras; o Tombo da Papa de Itarana; a Minicarretela de Santa Teresa; a Polenta móvel de Venda Nova do Imigrante e a Coagem de Café de Brejetuba, além da famosa moqueca de

Conceição da Barra.

Solidariedade

Serão cobrados R$ 5,00 ou um quilo de alimento não perecível para o estacionamento e o gesto solidário irá ajudar comunidades próximas ao Pavilhão de Carapina. A entrada da Feira, no entanto, será gratuita nos quatro dias do evento. Serão 40 manifestações culturais, representando as 10 regiões turísticas do

Espírito Santo. Cada região será representada por 4 manifestações culturais, trazendo diversidade e autenticidade ao evento. E para os amantes da música, haverá 15 shows de artistas locais, inclusive no horário de almoço. Em seus 2.340m², a praça de alimentação contará com 10 restaurantes, um

representando cada região turística do Espírito Santo, além de 20 cervejarias,

duas de cada região turística capixaba. Os 78 municípios participantes terão estandes com exposições temáticas e degustações de produtos específicos de cada localidade. Cada estande terá 18

metros quadrados, permitindo que os visitantes conheçam a cultura dos municípios de forma completa. Além disso, alguns municípios estão preparando vários sorteios de brindes, trazendo ainda mais diversão e surpresas para os visitantes.



Área externa

A diversão também estará garantida na área externa do evento, com um parque de diversões e infláveis gigantes, além de uma exposição de flores que promete encantar a todos. Para os pequenos, haverá a Minifazendinha, um espaço lúdico especialmente preparado para proporcionar momentos de

diversão e interação das crianças com os animais.

A Feira dos Municípios também se preocupa com o conforto e a comodidade dos participantes. Haverá espaços projetados especialmente para carregar celulares e dispositivos durante o evento, garantindo que ninguém fique sem bateria. Equipes especializadas de segurança e limpeza cuidarão para que todos se sintam seguros e confortáveis durante os quatro dias de evento. Para garantir o bem-estar dos visitantes, a Feira dos Municípios contará com banheiros distribuídos em todas as áreas, como também de um posto médico equipado e ambulância para pronto atendimento.