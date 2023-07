Estado deve alavancar exportações capixabas com primeira ZPE privada

O Espírito Santo vai ter a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do País. O polo industrial dedicado à exportação será instalado em Barra do Riacho, no município de Aracruz, a 13 quilômetros dos portos da região. A gestão da ZPE ficará a cargo do Grupo Imetame. Na próxima quinta-feira (27), vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, virá ao Estado para celebrar oficialmente a consolidação da nova área industrial dedicada ao comércio exterior.

No Estado, o polo será instalado, inicialmente, em uma área de 500 mil metros quadrados e com possibilidade de ampliação para até 5 milhões de metros quadrados. A ZPE vai contar com grande potencial em infraestrutura portuária, próxima ao Portocel, Vports (antiga Codesa) e ao Porto da Imetame, que está em construção. Empresas interessadas em fazer parte da ZPE terão isenção tributária, o que será um estímulo para a atração de investimentos e para a geração de emprego e renda.

“A ZPE vai dar ao Espírito Santo um enorme potencial para desenvolver a exportação de produtos manufaturados e industrializados, gerando valor agregado. Por certo, neste momento, somos desafiados pela reforma tributária, que traz enormes desafios para o Espírito Santo. Diante disso, precisamos construir novas estratégias para continuar provendo o desenvolvimento e a geração de emprego e de oportunidades para os capixabas”, disse o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Com a instalação da Zona de Processamento de Exportação, o processo de exportação e importação será mais simples, mais ágil e mais acessíveis para as empresas instaladas no polo. Terão isenção de impostos de importação e exportação, tornando as empresas e empreendedores do Estado mais competitivos no comércio exterior. Além disso, empresas de pequeno, médio e grande portes e de diversos setores poderão atuar na ZPE, com ampla possibilidade de produtos voltados ao mercado internacional.