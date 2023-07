Festival Crias.Lab anuncia shows gratuitos de Azzy e Lourena no ES

Clima de banquinho e violão, juras de amor… e rap! Azzy e Lourena desembarcam no Espírito Santo para uma apresentação musical gratuita no Festival Crias.Lab – evento multilinguagem que discute comunicação digital e produção audiovisual com foco nas manifestações artísticas da juventude.

O evento ocorre entre os dias 4 e 5 de agosto na quadra da escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha. A programação completa estará disponível a partir do dia 20 de julho no site criaslab.com.

Lourena, talentosa artista carioca, está pronta para fazer sua estreia na Grande Vitória, no dia 05/08. Com uma carreira marcada por sua autenticidade, a artista conquistou destaque no cenário nacional com a música “Cabeça Erguida”, em parceria com Drik Barbosa e com a participação de Cynthia Luz, que faz parte da trilha sonora da novela “Vai na Fé”, da TV Globo. Reconhecida como a “Mulher mais ouvida do Rap no Spotify” no prestigioso prêmio VEROV 2021, Lourena lançou música inédita com MC Marcinho, intitulada “Quero Te Levar”, já disponível nas plataformas digitais.

A rapper Azzy também estará presente no Festival Crias.Lab, no dia 04/08, levando seu talento e suas letras marcantes para o público. Com apenas 20 anos, Azzy já conquistou uma legião de fãs com suas letras fortes e sua voz incrível. Conhecida desde as batalhas de Freestyle, ela se tornou uma verdadeira colecionadora de hits, acumulando mais de 1 bilhão de plays em seus trabalhos. Sua arte ultrapassa fronteiras, e seu rosto já foi estampado em um dos mais disputados outdoors do mundo, na Times Square, em Nova York.

Além dos shows, o Festival pretende levar ao palco manifestações culturais urbanas das juventudes por meio de painéis e mostra de cinema que discutem sobre comunicação digital, produção audiovisual e colaboram para a difusão da cena artística capixaba e nacional. As atividades discutem o protagonismo das juventudes, produção para internet e estratégias de distribuição e monetização, e contam com convidados de destaque regional e nacional, como jornalistas, influenciadores, designers, artistas plásticos, cineastas, fotógrafos e rappers. Estão nessa lista personalidades como o réporter Valmir Salaro (Fantástico), o diretor Gabriel Martins (Filme: Marte Um), Kika Carvalho (artista plástica), que trarão experiências com mídia, representatividade e difusão de conteúdos para plataformas digitais.

Um dos destaques do Festival Crias.Lab é o Lab.Clipe, com 20 jovens participando do Laboratório de formação audiovisual que aconteceu entre os meses de maio e junho deste ano. Junto com roteiristas e diretores especializados, eles mergulharam em experiências práticas sobre roteiro, produção, direção e finalização de videoclipes. Também tiveram a oportunidade de gravar um videoclipe com a talentosa rapper capixaba Beth MC!

O Crias.Lab também apresenta a Mostra Crias da Quebrada, como uma oportunidade de celebrar as produções dos jovens participantes do Lab.Clipe, ampliando também as vozes e os olhares periféricos de todo o país. Nessa mostra, será exibido o videoclipe produzido pelos alunos.

Toda a programação do Crias.Lab será gratuita, e para os shows, a quantidade de ingressos disponíveis estará condicionada à capacidade de lotação da quadra da escola de samba, além da entrega de 1 kg de alimento não perecível e idade mínima de 18 anos.

Os ingressos podem ser retirados nesta quarta-feira (19 de julho), na plataforma Sympla.

O Crias.Lab tem o patrocínio do Modal Mais e ES Gás e conta com o apoio do Globoplay, Grupo Tristão, Escola de Economia Criativa – Coliga Digital, Fonte Hub, Rede Gazeta, FAESA, Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG), Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval Capixaba – Liesge e apoio de mídia do Canal Futura. A produção é de A Selva e Puri Produções. Realização da Terreiro de Ideias, Instituto Com.Chá e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Serviço

Festival Crias.Lab com show de AZZY e Lourena

Show AZZY: 04/08 (sexta-feira) às 23h.

Show Lourena: 05/08 (sábado) às 23h.

04 e 05 de agosto, na quadra da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG), Rua Mourisco, Glória – Vila Velha

Ingressos gratuitos

Mais informações no instagram: @crias.lab