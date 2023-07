Festival de Cinema de Santa Teresa celebra a diversidade do audiovisual

De quinta-feira (27) até sábado (29), a região serrana do estado vai ficar movimentada com a intensa programação cultural do 6° Festival de Cinema de Santa Teresa. Além de inúmeras mostras de filme, o evento promove ainda rodas de conversa com cineastas, lançamentos de livros, palestras, shows musicais, desfile de moda, entre outras atrações. Tudo isso com entrada gratuita.

Os três dias de programação acontecem no Auditório do Senac, com atividades também na escadaria da Igreja Matriz e na quadra ao lado da sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O festival também terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Ao todo, haverá cinco mostras competitivas com mais de 30 filmes de diferentes estados brasileiros, valorizando a diversidade da produção audiovisual nacional. As premiações vão contemplar as categorias de Melhor Filme de Ficção, Melhor Documentário, Melhor Animação, Melhor Filme Eleito pelo Júri Popular, duas Menções Honrosas e Melhor Filme Capixaba, que leva também um prêmio em dinheiro.

Com o tema “Água”, a programação do festival inclui ainda uma ação paralela de recuperação de uma nascente situada no bairro de Aparecidinha, realizada em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Santa Teresa.

Também será inaugurada uma galeria de arte a céu aberto, com concepção da artista Gladys Raug, contendo peças interativas, disponíveis durante os dias de festival, e um mural permanente, produzido por Lucas Lubiana Gomes.

Entre as atrações, destacam-se o teólogo e escritor Leonardo Boff, que apresenta a palestra “Água é para dar vida ou dar lucro?”, propondo discussões sobre o uso de recursos hídricos no contexto brasileiro.

O grande destaque musical é a cantora Angela Ro Ro, que sobe ao palco para encerrar a sexta edição do Fecsta. A artista vai apresentar seus grandes sucessos, revisitando obras importantes de seus mais de 40 anos de carreira. “Fiquei um bom tempo longe do Espírito Santo. Está será uma oportunidade muito boa para matar a saudade do público capixaba e conhecer Santa Teresa. Eu estou muito feliz de voltar”, afirma a cantora.

Realizado pela Satírica Filmes Produções, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria da Cultura, e da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura (MinC), o 6° Festival de Cinema de Santa Teresa conta com patrocínio do Banestes, do Grupo Tristão e da EDP.

Confira toda a programação clicando AQUI