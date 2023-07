Findes orienta indústrias sobre Lei da Igualdade Salarial

O rendimento médio mensal das mulheres no mercado de trabalho brasileiro é 21% menor do que o dos homens. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no terceiro trimestre de 2022.

Para garantir remuneração igual entre homens e mulheres que exerçam a mesma função, foi publicada no dia 3 de julho de 2023, a Lei nº 14.611.

Nesse sentido, o Conselho Temático de Relações do Trabalho da Findes vai abordar o tema no dia 25 de julho, a partir das 17h, para orientar as empresas sobre o que norma estabelece e o que fazer para cumpri-la. O 7º Encontro Trabalho em Movimento será transmitido via plataforma Zoom no LINK