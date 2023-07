Governo do ES promove inovação e tecnologia em evento sobre cidades inteligentes

Nestas terça-feira (25) e quarta-feira (26), o município de Colatina será palco da maior imersão de Cidades Inteligentes do Espírito Santo – o SmarcitES. Serão dois dias de debates de ideias para o futuro do desenvolvimento das cidades. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que estará no evento promovendo um diálogo entre os cidadãos de Colatina com ideias transformadoras que podem inovar o município.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, o evento está sendo uma porta de entrada para as gestões municipais discutirem ações que potencializam todos os setores das cidades.

“O SmarcitES é um espaço de diálogo que o Governo do Estado está promovendo para os municípios do Espírito Santo apresentarem as suas demandas e conhecerem novas estratégias tecnológicas que transformam as cidades e impulsionam a sua economia, melhorando a vida dos moradores”, disse o secretário.

A palestra de abertura do evento, na terça-feira (25), será ministrada pelo prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, com o tema: “A Colatina do Futuro”. Já o coordenador do curso de pós-graduação de Cidades Inteligentes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ofertado pela Universidade Aberta Capixaba (UnAC)/UniversidadES, Ervelam Montibeler, apresentará a palestra “Big Data e Smart Cities – Casos de Sucesso”.

A abertura do evento vai contar ainda com o gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secti, Matheus Oggioni, que vai estar à frente do painel – Os Desafios da Administração Pública com a Transformação Digital – Das mídias sociais à I.A.

O SmarcitES será realizado nestas terça-feira (25) e quarta-feira (26), das 08h30 às 18 horas, no auditório do Serviço Social do Transporte (SEST SENAT), no município de Colatina.

Cidades Inteligentes

As cidades estão cada vez mais conectadas por meio de ideias que promovem uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. As cidades inteligentes buscam soluções tecnológicas que inovam a sua infraestrutura e modernizam os setores econômicos e sociais.

O Estado do Espírito Santo conta com cinco municípios no ranking das 100 cidades mais inteligentes do Brasil. São elas: Vitória (7º), Vila Velha (33º), Cachoeiro de Itapemirim (37º), Linhares (68º) e Serra (89º).

Serviço

Programação do SmarcitES:

25/07 – Terça-feira

08h30 – Café da manhã

09h30 – Abertura – Participação do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Qualificação Profissional – Bruno Lamas

10h – Palestra “A Colatina do Futuro” – Guerino Balestrassi

10h45 – Os Desafios da Administração Pública com a Transformação Digital – Das mídias sociais à I.A. – Matheus Benincá – SECTI

11h15 – Palestra “Big Data e Smart Cities – Casos de Sucesso” – Dr. Everlam Montibeler (coordenador do curso de pós-graduação de Cidades Inteligentes da UFES)

12h – Painel de perguntas

12h15 – Intervalo de almoço

14h – Palestra

14h45 – Painel de perguntas

15h – Palestra “Inovação aberta e impactos nas cidades do interior” e Pré lançamento Inovalab – Findeslab – Raiane

15h45 – Painel de perguntas

16h – MESA – “IA e Tecnologias para Cidades Inteligentes”

16h45 – Painel de perguntas 17h – Encerramento

26/07 – Quarta-feira

08h30 – Café da manhã

09h30 – Abertura – Lançamento do Fashion Col 2023 – Prefeitura de Colatina, Senai/ES e Sinvesco

10h15 – Painel de perguntas

10h30 – Palestra Ecossistema Local de Inovação e setores estratégicos – Flávio Aguilar

11h15 – Painel de perguntas

11h30 – Palestra – Pablo Lira (presidente do Instituto Jones dos Santos Neves) Tema: Cidades Inteligentes & ESG tendências do século XXI

12h15 – Intervalo de almoço

14h – Palestra André Gomyde (Presidente do Ibrachics) Tema: Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis

14h45 – Painel de perguntas

15h – Mesa com urbanistas – Construindo Cidades Inteligentes: Conectando o futuro – Leandro Camatta de Assis e Vivian Albani

15h45 – Painel de perguntas

16h – Palestra “Mudança de Mentalidade” – Lis Bravin (Analista Comportamental, Master PNL, Master Coach e Pós-Graduando do Curso de Neurociência e Aprendizagem

16h45 – Painel de Perguntas

17h – Encerramento – Guerino Balestrassi

17h30 – Coffee – Networking