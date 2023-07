Governo federal confirma Zona de Processamento de Exportação em Aracruz

A cidade de Aracruz abrigará a primeira Zona de e Processamento de Exportação (ZPE) privada do Brasil. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (19), pelo governador Renato Casagrande (PSB), através das redes sociais.

“Que ótima notícia! O presidente da República em exercício Geraldo Alckmin (PSB) acabou de me informar que a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Brasil foi aprovada e será em Aracruz”, escreveu.

O chefe do Poder Executivo estadual ainda antecipou que Alckmin virá ao Espírito Santo, no dia 27 deste mês, para assinar a resolução.

