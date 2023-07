Governo promove oficina sobre epidemiologia e HIV, hepatites e sífilis

Como parte da campanha “Julho Amarelo”, de conscientização sobre as hepatites virais, a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Superintendência Regional Sul de Saúde (SRSCI), promoveu em Cachoeiro de Itapemirim, nessa quarta-feira (19), uma oficina presencial sobre epidemiologia e manejo clínico de HIV, hepatites e sífilis, além do manejo de Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV.

O encontro aconteceu no auditório do Centro Universitário São Camilo e reuniu mais de 200 participantes, entre médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) e de maternidades da Região Sul de Saúde, profissionais dos Serviços de Atendimento Especializado (SAE), dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e da Vigilância Epidemiológica municipal.

A capacitação foi ministrada por referências da Coordenação Estadual de IST/AIDS da Sesa, os médicos Marcello Leal, Bettina Lima, Lauro Pinto e José Américo Carvalho e, também, a enfermeira Josiana Alves. A ação faz parte de uma série de encontros voltados para as mesmas temáticas, que foram organizados pela Sesa, durante o primeiro semestre deste ano, nas regiões Norte, Central e Metropolitana, por meio das respectivas Superintendências Regionais de Saúde.

“A proposta da oficina foi colaborar com os municípios sulinos para a melhor qualificação da vigilância desses agravos, tendo como meta, principalmente, a diminuição de casos de transmissão vertical (TV) de sífilis e HIV, que ocorre quando a criança é infectada na gestação, no parto ou na amamentação”, ressaltou o superintendente da Regional Sul de Saúde, Márcio Clayton da Silva.

A referência técnica em IST/AIDS da SRSCI, a médica infectologista Patricia Vivyanne Silva, detalhou que dados epidemiológicos foram compartilhados e discutidos na ocasião. “Entraram em pauta ainda a qualificação das notificações e assistência ao pré-natal, busca ativa e atendimento oportuno, questões básicas de PEP e PrEP e, por fim, manejo clínico de sífilis e HIV”, disse.

Sobre a campanha

Durante todo este mês, a Secretaria da Saúde chama atenção para a campanha “Julho Amarelo”, ressaltando a importância de manter a população informada sobre a prevenção, diagnóstico e o tratamento das hepatites. Além disso, os municípios capixabas contam com uma programação própria com a realização de ações de testagens rápidas de hepatites B e C, sífilis e HIV e aconselhamento. Também são ofertados preservativos, panfletos e encaminhamento para imunização contra as hepatites A e B.

A hepatite é a inflamação do fígado, e pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. As hepatites virais são inflamações causadas por vírus e que podem ser classificados por letras do alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E. São doenças silenciosas, na maioria dos casos.

No Estado, de 1º de janeiro a 25 de junho de 2023, foram notificados 154 novos casos de Hepatite B e 92 novos casos de Hepatite C. Em todo o ano de 2022, foram 264 novos casos de Hepatite B e 189 de Hepatite C.