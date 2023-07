Grupo teatral Gota, Pó e Poeira participa de festival nacional em Minas

Sediado em Guaçuí, no sul do estado, o grupo teatral Gota, Pó e Poeira está passando uma temporada em Minas Gerais, para participar da sétima edição do Festival Nacional de Teatro de Passos e Região. A trupe abriu o evento, no último sábado (15), com apresentação do espetáculo “Bumba Meu Boi”, na Praça Matriz da cidade de Alpinópolis.

O Gota, Pó e Poeira permanece no festival até o último dia do evento, no próximo domingo (23). “Além da primeira apresentação, que rolou ontem (18), o grupo ainda vai exibir o espetáculo na cidade de Passos, dentro da mostra competitiva oficial do festival. “É um intercâmbio muito importante, que só tem a somar e favorecer o crescimento do grupo”, pontua Carlos Ola, diretor do grupo há quase quatro décadas”.

De acordo com ele, o espetáculo “Bumba Meu Boi” é uma adaptação livre da tradição nordestina, incorporando elementos da cultura capixaba, especialmente da história de Guaçuí, cidade natal do grupo. “Além de apresentar esse espetáculo, vamos participar de inúmeras atividades do festival, incluindo debates e oficinas. Fora a rede de intercâmbio com os outros grupos, visando à formação e à informação”, acrescenta.

O festival é uma vitrine para todos os grupos. À partir dele, podemos articular parcerias e intercâmbios, buscar mais amadurecimento. Além disso, há o lado afetivo, pois a produção do festival sempre nos recebe com enorme carinho.”