Guardas civis municipais de Marataízes recebem armas de fogo

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, realizou, nesta quinta-feira (27), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, a entrega de armamentos para a Guarda Civil Municipal.

Foram entregues material de APH Tático para o Canil da GCM; 62 armas, modelo Taurus PT .40; 2 Famae .40 e 8 espingardas calibre 12.

A entrega das armas para a Guarda Civil Municipal de Marataízes representa uma nova fase para a segurança pública no município. “Tal medida reforça a segurança dos agentes e de toda população marataizense, reforçando cada vez mais o nosso compromisso com a segurança pública”, afirmou o prefeito Tininho Batista.

Além do chefe do Poder Executivo municipal, também estiveram presentes na cerimônia, o secretário municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Weliton da Silva; o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (Podemos); o diretor da ACADEPOL, Robson Alves; o deputado Coronel Weliton (PTB); o ex-secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Anderson Gouveia; Juíz Flávio Brasil; delegado Edson Lopes Junior; representantes da Marinha do Brasil e demais convidados.