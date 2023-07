Homem é assassinado com golpes de machado em Ibatiba

Um homem, ainda não identificado, foi morto na manha desta segunda-feira (24), com golpes de machado na localidade de Córrego Santa Maria, zona rural de Ibatiba.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem relatou que o pai dele havia chegado em casa pela manhã (24), dizendo que teria matado um indivíduo e que o corpo estava na residência dele. O homem disse aos militares que foi até a casa do pai e encontrou a vítima deitada no sofá, aparentemente, sem vida, e com diversos ferimentos na cabeça.

Após constatar o crime, saiu do imóvel, fechando a residência e acionando a PM. O morador da residência estava em uma estrada próximo ao local e foi detido. Os policiais foram até a casa dele onde encontraram a vítima já sem vida.

A Polícia Civil foi acionada. O autor do crime foi encaminhado para a 8ª Delegacia Regional. O machado utilizado no crime foi apreendido e entregue na delegacia.