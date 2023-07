Homem é preso com submetralhadora e drogas pela Polícia Militar no ES

Durante o patrulhamento preventivo realizado nesta sexta-feira (21), a equipe da 1ª Companhia da Unidade abordou e prendeu um homem em São Mateus, norte do ES.

De acordo com a Polícia Militar, com ele foi encontrado uma submetralhadora 9mm, três carregadores de mesmo calibre, dois pinos de cocaína, 39 pedras de crack, 11 buchas de maconha, cinco munições 9mm, três munições calibre 32 e R$108,00 em espécie.

