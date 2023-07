Homem liga para a PM após receber maconha por correspondência em Alegre

Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam, na manhã desta quarta-feira (19), aproximadamente, 2 kg de maconha no bairro Guararema, em Alegre.

Segundo informações da Polícia Militar, a Central de Emergências do 190 recebeu uma ligação de um homem informando ter recebido de um entregador uma caixa com seu nome e, ao abrir, encontrou tabletes de maconha, dois maiores e um menor, que estava embalado com plástico bolhas e a caixa descrevia ser WayProtein. Ao perceber do que se tratava, imediatamente ligou para polícia.

O material foi apreendido e o homem conduzido até a 6ª Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos.