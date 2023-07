Hospital Dr. Jayme Santos Neves realiza nova captação de órgãos

Na tarde dessa segunda-feira (17), o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, realizou uma nova captação de múltiplos órgãos, incluindo coração, fígado, rins e córneas. Os órgãos foram doados a pacientes São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que estavam na fila de espera aguardando transplantes.



As cirurgias tiveram início na manhã dessa segunda-feira (17), no Centro Cirúrgico do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, e contaram com a participação de uma equipe de São Paulo e outra de Vila Velha, além de profissionais do Hospital Jayme, incluindo dois anestesistas, três técnicos de enfermagem e um enfermeiro. O coração foi destinado a um paciente de São Paulo; o fígado a um paciente de Minas Gerais; e os rins e córneas para pacientes no Espírito Santo.



“A captação de múltiplos órgãos é um procedimento complexo e delicado, que envolve uma equipe médica altamente especializada e dedicada, além da cooperação entre profissionais de diferentes áreas da saúde. O nosso objetivo é salvar vidas, proporcionando a oportunidade de transplante para pacientes que aguardam por um órgão compatível”, disse a diretora de Cuidados Integrais do Hospital Dr. Jayme, Alessandra Bernardino.



O doador foi um paciente que sofreu uma queda e veio encaminhado ao Hospital Dr. Jayme pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Na Unidade, o paciente passou por exames laboratoriais e de imagem que diagnosticaram morte encefálica, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde para esse diagnóstico, incluindo a realização de exame complementar confirmatório (eletroencefalograma).



Após a decisão da família, a Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES foi acionada e mobilizou as equipes para a captação dos órgãos.

Dados



Até esta quarta-feira (19), a Central Estadual de Transplantes contabilizou 2.172 pacientes aguardando por um órgão no Espírito Santo, sendo 1.200 para rim, 952 para córnea, 17 para fígado e três à espera de um coração.