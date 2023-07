Ibama realiza Reunião Pública para Fase 1 do Porto Central

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realiza dia 20 de julho (quinta-feira), às 18h, a Reunião Pública para tratar dos aspectos da Licença de Instalação da Fase 1 do Porto Central, antes do início das obras. O evento será na Emeief Jaqueira Bery Barreto de Araújo, localizada na Rua Projetada S/N, na comunidade de Jaqueira, no Município de Presidente Kennedy (ES).

O encontro, aberto ao público, gratuito e de participação voluntária dos cidadãos, faz parte de uma medida de mitigação exigida pelo Ibama que incluiu outras 11 reuniões preparatórias, já cumpridas pelo Porto Central entre os dias 3 e 11 de julho, nos municípios da AID e AII.

Na Reunião Pública, o porto explicará, entre outros pontos, sua estratégia de construção por fases, mostrando o cronograma nessa fase inicial, chamada de FASE 1, prevista para começar neste ano de 2023, com a construção de 4 dos 70 berços projetados no MasterPlan (projeto global com ocupação de aproximadamente 2.000 hectares).

Também vai esclarecer sobre as vagas de empregos geradas, que serão destinadas prioritariamente aos moradores locais, incluindo a exigência de que as empresas contratadas tenham maioria de trabalhadores da região em seus quadros. Pontuará, ainda, sobre a prioridade aos fornecedores locais preparados.

Transporte

O Porto Central vai disponibilizar transporte gratuito até o local do evento (ida e volta) para moradores da área de influência do projeto.

Confira os pontos e horários de saída do transporte:

CAMPOS DOS GOYTACAZES (15h)

• Praça São Salvador

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (16h30)

• Ponto de ônibus em frente à Praça de Fatima, na Beira Rio

ITAPEMIRIM (16h30)

Trajeto:

• Praça Antonio Bianchi

• Praça João Ferreira de Oliveira: Praça de Itaoca

• Praça Domingos José Martins: Vila de Itapemirim

MARATAÍZES (16h30)

Trajeto 1:

• Pontal de Marataízes

• Barra de Marataízes

• Sede

Trajeto 2:

• Lagoa Dantas

• Lagoa do Siri

• Alto Boa Vista

Trajeto 3:

• Boa Vista do Sul

• São João

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA (16h30)

Trajeto 1:

• Prefeitura

• Guaxindiba

• Buena

• Barra de Itabapoana

Trajeto 2:

• Travessão de Barra

• Lagoa Feia

• Máquina

PRESIDENTE KENNEDY (16h30)

Trajeto 1:

• P. das Neves

• Marobá

• Criador

• Campo Novo

Trajeto 2:

• Areinha

• Campinas

• Bela Vista

Trajeto 3:

• São Paulinho

• São Salvador

Trajeto 4:

• Santo Eduardo

• Santana Feliz

• Mineirinho

Trajeto 5:

• Cacimbinha e Boa Esperança