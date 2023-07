Identificado motorista que morreu em grave acidente na BR 101 em Anchieta

O motorista que morreu em um grave acidente, na tarde desta terça-feira (18), em Anchieta, foi identificado. O acidente ocorreu por volta de 12h45, no quilômetro 367 da BR 101 e envolveu um Hyundai Tucson e uma carreta que transportava frascos de vidro.

Adevaldo Corrêa, de 82 anos, dirigia o Tucson e morreu no local do acidente. Uma mulher de 77 anos que ocupava o banco do carona foi socorrida e levada para um hospital da região com lesões gravíssimas.

As vítimas, que são de Vila Velha, seguiam no sentido Vitória/Rio. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi atendido no local por uma equipe da concessionária que administra a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou a dinâmica da batida, nem mesmo a possível causa do acidente. O corpo do motorista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML).