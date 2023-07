Idosa é atropelada por carreta em cidade do ES

Nessa sexta-feira (28), uma idosa de 73 anos, andava de bicilceta quando foi surpreendida por uma carreta e acabou vindo à óbito, na Avenida Venâncio Flores, no centro de Aracruz.

O condutor da carreta permaneceu no local para prestar socorro, além de prestar depoimento. Em nota, a polícia informou que corpo da ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ainda está em andamento e no momento nenhuma outra informações foi liberada.

