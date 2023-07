Leilão beneficente no Espírito Santo para combater a desnutrição infantil

A produção de uma sopa nutritiva para crianças carentes em situação de extrema pobreza é o objetivo do leilão beneficente que será realizado pelo Instituto Tkare no dia 03 de agosto, às 19h, na loja AllCar, em Vila Velha.

O evento contará com itens que variam de R$ 480 reais até R$ 500 mil reais, sendo quase 30 bens, passando por joias, procedimentos estéticos, estadias em hotéis e pousadas, vinhos raros e um carro de luxo.A proposta do leilão é conseguir produzir o primeiro lote da sopa nutritiva, criada pelo instituto com nutrientes necessários para a alimentação das crianças em situação de extrema pobreza que poderão, inclusive, levar para casa o alimento a granel no final de semana.

O Instituto criou o projeto “Melhor infância” e executa hoje esse braço de trabalho na creche Mãe Shirley Alegria, que ajudou a construir, localizado em uma região conhecida como Cidade de Deus, no bairro Barramares, em Vila Velha. São atendidas cerca de 150 crianças, além de outras que utilizam o espaço ocasionalmente.

Muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras e, consequentemente, suas crianças acabam sofrendo com a falta de nutrientes essenciais para o desenvolvimento saudável. A desnutrição pode afetar não apenas o crescimento físico, mas também o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, prejudicando suas chances de realização pessoal e sucesso no futuro.

O leilão beneficente não apenas busca angariar fundos, mas também sensibilizar a comunidade sobre a importância de cuidar das crianças em situação de vulnerabilidade. Além disso, cria uma rede de solidariedade entre empresas, pessoas públicas e moradores, fortalecendo o senso de comunidade e responsabilidade social.

A entrada custa R$ 250,00 por pessoa.