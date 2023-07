Longa-metragem “Pirâmides”, pretende colocar ES em foco nacional

Está em fase de filmagens o longa-metragem “Pirâmides”, que usa e abusa de novas linguagens, metáforas e efeitos especiais, no intuito de colocar o município da Serra pela primeira vez em destaque no cinema nacional. A produção se apresenta como um marco na indústria cinematográfica local, sendo o primeiro filme de ficção científica ambientado na cidade, a mais populosa do estado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), o filme é realizado pela produtora capixaba Finordia, fundada pelo diretor do longa, Alexander S. Buck, em conjunto com seus sócios, Éder Formigoni e Magno Santos, todos criados no município da Serra. Em suas obras, a Finordia busca tanto o ineditismo e a originalidade quanto a valorização do audiovisual capixaba, a fim de enriquecer a cena cultural local.

Após enfrentar adiamentos devido à pandemia de Covid-19, “Pirâmides” finalmente começou a ser rodado, com uma equipe majoritariamente formada por profissionais capixabas, investindo no talento local, criteriosamente selecionado, o que reforça a importância de investimentos no setor a partir de políticas públicas culturais.

Outro aspecto da equipe, comum às produções anteriores da Finordia, é a valorização da diversidade, com profissionais negros que atuam tanto na frente das câmeras quanto nos bastidores, evidenciando a representatividade de forma autêntica e inclusiva.

O diretor Alexander S. Buck “Pirâmides” é o primeiro longa-metragem de Alexander S. Buck, que, além de reunir diversos prêmios nacionais e internacionais com diversos curtas, está em uma fase mais madura de sua carreira como realizador. O diretor, ainda assim, preserva sua principal marca: as narrativas repletas de disrupções e metáforas, ainda mais explícitas no longa em construção.

A trama do filme acompanha a protagonista Yasmin, jovem gamer dedicada à programação de jogos, que vê sua vida mudar radicalmente quando uma colossal pirâmide estaciona sobre sua cidade, fazendo com que quase todos desapareçam. A partir disso, ela e um grupo de sobreviventes desprovidos de bom senso enfrentam provas nada convencionais e irritantes alienígenas em uma aventura emocionante e divertida.

Com uma proposta “family-friendly”, cujo conteúdo é recomendável a toda a família, sem restrição de idade, “Pirâmides” busca cativar públicos de qualquer faixa etária, de forma leve e agradável, apostando no humor com pitadas de simbologias sociais.

A previsão é de que as filmagens sejam concluídas até o final de agosto de 2023, para que o longa-metragem seja lançado nos cinemas locais já no início do ano seguinte. Enquanto isso, a produtora tem lançado em seu perfil no Instagram vídeos da série “Diários da Pirâmide”, para que o publico possa acompanhar o dia a dia das gravações, com depoimentos da equipe sobre os desafios técnicos e relatos acerca da rotina dos bastidores.