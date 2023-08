Mais de 19 mil chromebooks em rede pública estadual de ensino no ES

O Governador do Estado, Renato Casagrande, vai realizar a entrega de 19.770 chromebooks e 405 estações de recarga, também conhecido como laboratórios móveis, às escolas da rede pública estadual de ensino.

O ato simbólico será realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabayolli, localizada em Vitória, na manhã da próxima terça-feira (1). Na ocasião, serão entregues 80 chromebooks e duas estações de recarga para a unidade de ensino.

