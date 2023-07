PRF apreende mais de 95 kg de maconha na BR-101 no ES

Na tarde do último sábado (22), durante uma abordagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu mais de 95 kg de maconha escondida em um caminhão. Um homem foi detido na ação, que ocorreu na BR 101, na altura do município de Linhares.

De acordo com informações da PRF, ao ser abordado, o motorista demonstrou nervosismo além do normal ao entregar os documentos do veículo, o que chamou a atenção dos agentes. Ele contou aos policiais que levaria a carga para o município de Sooretama, também no Norte do Estado.

Durante as buscas, foram encontrados os tabletes da droga, que totalizaram 95,45kg. Um celular também foi apreendido. O material e o condutor do caminhão foram encaminhados para a Delegacia de Linhares.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Presídio Regional de Linhares.