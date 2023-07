Marataízes: cadastro para transporte universitário segue até quinta (20)

Os estudantes universitários de Marataízes têm até esta quinta-feira (20) para realizarem cadastro e recadastramento para o uso do transporte escolar universitário intermunicipal no segundo semestre de 2023.

O requerimento deve ser feito através do site da Prefeitura de Marataízes.

Além de preencher o formulário disposto no link, os requerentes também devem anexar as devidas documentações: documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS); Título de Eleitor de Marataízes; comprovante de residência (contas de água, energia, internet ou contrato) em nome do requerente ou responsável, com filiação comprovada com endereço de Marataízes; comprovante de matrícula ou renovação de matrícula e antiga carteirinha, em caso renovação.

O transporte universitário beneficia estudantes que precisam se deslocar de Marataízes para os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Piúma.