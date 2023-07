Marataízes participa de Congresso do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde

Marataízes marca presença no XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

O evento, considerado o maior da América do Sul na área da Saúde, foi realizado em Goiânia-GO entre os dias 16 e 19 de julho e debateu os avanços conquistados com os mais de 30 anos do SUS. A Secretária Municipal de Saúde, Cristiane França, representou o município, acompanhada de sua equipe técnica, participando de importantes debates sobre os desafios e avanços da saúde pública.

“Os avanços conquistados em mais de 30 anos do SUS são evidentes em várias dimensões, seja na redução da mortalidade infantil, no tratamento da AIDS, na cobertura universal de vacinação e até mesmo no enfrentamento de pandemias como a da Covid-19.

Os desafios do SUS são muitos e a pandemia do novo Coronavírus trouxe dificuldades ainda maiores: por um lado, a imagem do SUS na sociedade brasileira ganhou prestígio; por outro, ficaram evidentes as desigualdades regionais em infraestrutura e na atenção à saúde da população”, afirmou a secretária Cristiane.

Além da tradicional Feira SUS, com stands do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais, patrocinadores e expositores, a 37ª Edição do Congresso Conasems foi repleta de atividades como a Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, Oficina Nacional do Projeto Imuniza SUS, além de painéis técnicos dispostos em uma mesa central e em mesas satélites, contemplando diversos aspectos do tema Integralidade no SUS.