Marataízes: prefeito discute melhoria do ambiente de negócios na cidade

O prefeito de Marataízes, Tininho Batista, se reuniu com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável para discutir a reestruturação da Sala do Empreendedor.

O encontro, realizado na última terça-feira (25), tratou sobre a possibilidade da ampliação dos serviços para garantir maior acesso à informação aos empreendedores da cidade. Atualmente, a estrutura conta com cerca de 24 serviços.

A proposta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável é de que a Sala do Empreendedor tenha mais de 14 novos serviços a serem ofertados.

“No contexto do Programa Cidade Empreendedora, o foco é melhorar o ambiente de negócios no município de Marataízes, incentivar e dar suporte à novos empreendimentos, de maneira sustentável; tornar mais ágil o processo de abertura, e, consequentemente, aumentar a arrecadação”, afirmou a secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Ivete Batista da Silva.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.