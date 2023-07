Mimoso do Sul terá Polo Industrial para geração de novos empregos

Uma notícia para aquecer o comércio de Mimoso do Sul e dar mais um passo em direção ao crescimento econômico. O terreno localizado às margens da BR-101, que antes estava destinado à construção de um posto fiscal, agora pode se transformar em um promissor Polo Industrial.

O objetivo principal do projeto, de acordo com o prefeito Peter Costa, é criar novas oportunidades de emprego para a população local. Estima-se que a instalação do polo possa gerar mais de 500 vagas de trabalho diretas, trazendo um impacto positivo para a economia da cidade e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

“A criação desse Polo Industrial tem sido uma prioridade em nossa gestão e uma demanda constante da população de Mimoso do Sul”, afirma o prefeito Peter Costa. Todos reconhecem que essa iniciativa tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico local e abrir portas para um futuro mais próspero”.

Contudo, para que essa visão se torne realidade, é necessário que a Assembleia Legislativa aprove a doação do terreno de 224 mil metros quadrados, que atualmente é propriedade do governo estadual. O prefeito Peter Costa confia que a aprovação será possível, pois tem construído uma relação positiva com os Deputados Estaduais, sendo 5 deles representantes da região sul do estado.

Nas redes sociais, o prefeito expressou sua gratidão ao Governador Renato Casagrande e ao vice Ricardo Ferraço pelo trabalho conjunto nessa empreitada. Além disso, o deputado estadual Tyago Hoffmann também recebeu agradecimentos por seu apoio e dedicação ao município enquanto era secretário.

A idéia, é olhar para o futuro, melhorar a qualidade de vida e a infraestrutura populacional, começando pela garantia empregatícia. Mimoso do Sul caminha rumo a um cenário promissor, atraindo empresas, fomentando o emprego e construindo um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social da comunidade local.