Moradora de Atílio Vivácqua fatura R$ 20 mil no Nota Premiada

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (27), o sorteio do mês de julho do Nota Premiada Capixaba, o maior programa de educação fiscal do Espírito Santo. Foram sorteados R$ 97,5 mil em prêmios aos cidadãos cadastrados no programa e R$ 48,75 mil às entidades sociais indicadas pelos ganhadores.

Os sorteios mensais são transmitidos ao vivo pela TVE Espírito Santo e premiam quatro participantes por região: Metropolitana, norte e sul. Cada região recebe um prêmio no valor de R$ 2,5 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 20 mil.

Dos 12 contemplados neste 19º sorteio do Nota Premiada Capixaba, dois são moradores de Vitória; dois de Vila Velha; três de São Mateus; um de Linhares; três de Cachoeiro de Itapemirim; e um de Atílio Vivácqua.

Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.

Além dos sorteados, também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas. As entidades sociais vão receber de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada tiver indicado a instituição e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade vai receber o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão sorteado que a tiver indicado.

O próximo sorteio está previsto para o dia 31 de agosto de 2023.

Confira os 12 ganhadores do Nota Premiada Capixaba:

Região Metropolitana

Nome: João Batista Neto – Vila Velha

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente ES – Vila Velha

Prêmio: R$ 1.250,00

Nome: Georgia Ataide Ferreira – Vitória

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares – Linhares

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Lorena Canal – Vila Velha

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Venda Nova do Imigrante

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Patricia Barcelos Inoue – Vitória

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Santa Rita – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória

Prêmio: R$ 10.000,00

Região Norte

Nome: Brehna Alves Fontana – São Mateus

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares

Prêmio: R$ 1.250,00

Nome: Airton Pereira Quintão – São Mateus

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – São Mateus

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Sérgio Suel Belique – Linhares

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Lar da Fraternidade de Linhares – Linhares

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Joabe Martins de Souza – São Mateus

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: APAE – São Mateus

Prêmio: R$ 10.000,00

Região Sul

Nome: Mirelle Ferreira Girollo – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 1.250,00

Nome: José Geraldo Motta – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Rosana Luciano Feu Xavier – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Isadora Pio Barbosa – Atílio Vivácqua

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi Atílio Vivacqua -FENASP- Atílio Vivácqua

Prêmio: R$ 10.000,00