Motociclista morre após acidente envolvendo carreta na BR-101

Um motociclista morreu na tarde da última quarta-feira (19), após um grave acidente ocorrido no km 221 Sul, da BR-101, na altura do município de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, envolvendo uma carreta Volto/FH 540, de cor branca, ocorreu por volta das 16h50.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.