Motociclista morre na BR 101 em acidente com caminhão no ES

Um motociclista identificado como Johnatan Santos, de 40 anos ,morreu em um acidente envolvendo um caminhão, nessa terça-feira (25), no km 269,8 da BR 101, próximo Central Carapina, Serra, no sentido Vitória. As faixas da pista precisaram ser interditadas para o atendimento.

Foi necessário que o trânsito seguisse pela marginal, o que deixou o trânsito lento.

Johnatan estava entre veículos, em meio ao trânsito, quando bateu em um carro, se desequilibrando. Johnatan acabou entrando em baixo do caminhão.

O caminhoneiro, Raimundo Santana Silva, vinha de Porto Seguro, na Bahia.