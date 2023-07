Motociclista morto em acidente com guincho, em Piúma, é identificado

O motociclista que morreu na noite do último sábado (22), na Rodovia Jorge Feres, após bater contra a traseira de um caminhão guincho, em Piúma, foi identificado pelas autoridades.

Foto: Divulgação

Trata-se de Wilton Fernandes Braga, de 39 anos. Ele seguia para casa, em Piúma, após sair do trabalho, que fica em Iconha, quando houve o acidente. O patrão de Wilton foi ao local do acidente e fez o reconhecimento do corpo.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do guincho contou que chovia no momento do acidente e que ele fazia a retirada de dois carros que haviam batido horas antes.

Ele contou, ainda, que mesmo com a pista sinalizada e as luzes do caminhão ligadas, o motociclista não conseguiu parar e bateu contra a rampa do veículo, morrendo na hora.

Assim que percebeu o acidente, o motorista e proprietário do guincho acionou o socorro para a vítima e, em seguida, chamou a PM. O corpo de Wilton foi periciado e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.