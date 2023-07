Não guarde o casaco ainda! Domingo (23) será com frio e chuva no Sul do ES

Domingo com muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia, na região Norte, Nordeste, Noroeste, Grande Vitória, região das três santas e litoral Sul. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Confira a previsão do tempo:

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com chuva rápida e fraca em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, com chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16°C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, com chuva rápida e fraca, em alguns momentos do dia na região das três santas. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16°C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Na Região Noroeste, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.