Nove equipes vão disputar Campeonato Municipal de Futebol em agosto

A edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro terá a participação de nove equipes. O lançamento oficial da competição foi feito nesta semana, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

No evento, foi realizado o congresso técnico para apresentar, aos representantes das equipes inscritas, o regulamento e as datas planejadas para os jogos. Na ocasião, também foi feito o sorteio para divisão dos grupos.

O campeonato será iniciado no dia 20 de agosto com a participação dos times Bandeirante, Desportiva do Zumbi, Unidos do Valão, Máster do Bela Vista, Amigos F.C, Santos do Zumbi, Santos Dumont, Juventude do Zumbi e Villarreal.

As partidas serão disputadas nos campos dos bairros São Luiz Gonzaga (Itabirense), Coronel Borges, Aeroporto (Santos Dumont) e Vila Rica (Grêmio Santo Agostinho).

Nesta edição de 2023, haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, das categorias principal e aspirante. Outra novidade é que os times inscritos para o Municipal, automaticamente, serão incluídos na Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futebol, que também será disputada a partir de agosto. Os times vencedores de cada competição vão disputar a Supercopa de Futebol de Cachoeiro em 2024.

A tabela oficial com datas e horários dos jogos do Campeonato Municipal será divulgada no dia 10 de agosto.

“Os jogos de futebol amador de Cachoeiro são eventos muito aguardados. Estamos muito empolgados com que veremos este ano e convidamos todos a acompanhar as partidas e torcer com a gente”, disse o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.