Ôh tempinho bom! Saiba a previsão do tempo para este sábado (22)

O sábado será com chuva rápida e fraca no começo e no final do dia, no litoral capixaba, devido a umidade marítima que entra no continente e contribui para a formação de nuvens de chuva. Nas demais regiões, o dia será com sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais em todo o Estado.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 11°C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 09°C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Na Região Noroeste, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, com chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.