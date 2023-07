Operação integrada da polícia apreende arma e drogas no ES

Na manhã desta sexta-feira (21), a Divisão Estadual de Narcótico da Polícia Civil do Espírito Santo (DENARC) de Aracruz e o 5º Batalhão da Polícia Militar desencadearam uma operação policial conjunta visando cumprir oito mandados de busca e apreensão no municipío.

Durante a operação, os policiais notaram um indivíduo tentando se evadir da ação policial carregando uma sacola e se escondendo em meio a vegetação. Após o emprego do K9, foi possível encontrar bolsa contendo entorpecentes. Seguidamente os policiais localizaram o indivíduo e o prenderam, o qual portava uma pistola calibre 9 mm. Foram apreendidos: 01 kg de “crack”; 01 pistola, calibre 9 mm., marca Canik, numeração raspada; 02 carregadores; 09 munições calibre 9mm; 01 balança de precisão; 01 celular e R$ 940,00 em espécie.

O indivíduo preso, o qual já possuía histórico por homicídio, foi conduzido ao plantão da 13ª DP Regional onde foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito. Posteriormente será levado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

